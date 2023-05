Palermo, l'intimidazione all'assessore Forzinetti: «Non mi fermerò, siamo sulla giusta strada»

L'assessore del Comune di Palermo alle Attività produttive Giuliano Forzinetti, esponente della Dc, ha accolto con una certa preoccupazione il ritrovamento della corona di fiori davanti alla sua agenzia di assicurazioni, in piazza Sturzo, ma è determinato più di prima a proseguire nel percorso amministrativo avviato. Tra le piste privilegiate dagli investigatori c’è l’attività dell’assessore e della giunta contro la malamovida e il regolamento del suolo pubblico, le revoche delle licenze ad attività commerciali gestite da soggetti che non posseggono i requisiti morali previsti dalla legge, la volontà di mettere ordine in un settore come quello del commercio e dell’intrattenimento, dove irregolarità e illegalità non sono rare.

«È evidente - dice Forzinetti - che abbiamo intrapreso la direzione giusta. Non intendiamo arretrare di un millimetro. L’amministrazione ha fatto una serie di interventi nel settore delle attività produttive, che incidono nel tessuto della città nel segno della legalità. Il regolamento in discussione in Consiglio prevede, tra l’altro, una forte riduzione degli orari dei locali con slot machine e delle sale scommesse, sono state revocate molte licenze per mancanza dei requisiti morali, puntiamo a un protocollo per intervenire con ulteriori provvedimenti, abbiamo avviato uno screening capillare su casellari giudiziari e carichi pendenti degli esercenti. Sul fronte delle concessioni edilizie - continua l’assessore - abbiamo affidato le competenze a un unico dirigente e sul fronte della lotta all’evasione dei tributi è stato incardinato un percorso di revoca delle licenze ai morosi».

