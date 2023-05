«Danneggiati da vaccino anticovid»: anche a Palermo si firma per le richieste al Parlamento

Un banchetto informativo sui danni che avrebbe provocato il vaccino anticovid è stato installato oggi in via Magliocco a Palermo. Si tratta di un'iniziativa del comitato Ascoltami, con la presenza di personale sanitario e avvocati, fatta contemporaneamente in 19 città italiane.

Tanti i palermitani che si sono soffermati al gazebo, sia vaccinati che novax. Nel punto di incontro si sono riaperte accese discussioni che per quasi due anni hanno diviso i cittadini italiani infiammando i social e i talk televisivi.

Dalle 10 alle 18 di oggi è stato anche possibile firmare la petizione che il comitato Ascoltami vuole portare in Parlamento, con quattro richieste a tutela dei danneggiati da vaccino anticovid.

Queste le richieste della petizione rivolte al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al Presidente della Camera Lorenzo Fontana, al Presidente del Senato Ignazio La Russa e a tutti i membri del Parlamento:

1. Partecipazione di un rappresentante del Comitato Ascoltami alla Commissione d'Inchiesta Parlamentare sulla gestione pandemica per ciò che concerne i danni dai «vaccini anti Covid-19», con una raccolta dati presente e futura più accurata e verosimile attraverso una farmacovigilanza attiva e un'indagine retrospettiva.

2. Creazione ad hoc di un codice esentivo specifico per sospetti eventi avversi da vaccini anti Covid-19, con conseguente prestazione a carico del servizio sanitario nazionale o con sgravio fiscale del 100% della spesa sostenuta per la prestazione diagnostico/terapeutica, nel caso in cui il paziente afferisca ad una prestazione privata (effettuata per libera scelta o per tempi di esecuzione più brevi). Istituzione entro brevissimo tempo, di un ambulatorio internistico dedicato agli eventi avversi in ogni regione italiana, per la cura dei danneggiati da vaccino.

3. Stanziamento di fondi per la ricerca sui danni da vaccino anti Covid-19, con priorità ai centri di ricerca che da mesi se ne stanno occupando o che hanno come responsabile del progetto collaboratori danneggiati da vaccino, oltre a fondi per le università e dottorati di ricerca dedicati sempre con priorità per studenti, dottorandi, professori e ricercatori con sospetta o certificata reazione avversa al vaccino anti Covid-19.

4. Snellimento, deburocratizzazione e istituzione di una commissione tecnico - scientifica indipendente per la valutazione del riconoscimento dell'indennizzo a seguito della somministrazione dei vaccini anti Covid con eventuale riconoscimento di indennizzi e/o risarcimenti per i danneggiati.

Il comitato Ascoltami è impegnato anche nella proiezione di un docufilm dal titolo Invisibili che nasce per volontà di un gruppo di persone vaccinate che avrebbero subito danni gravi dopo il vaccino e che si sarebbero ritrovate ignorate dalle istituzioni.

