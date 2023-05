Cracolici: “Una scuola superiore, servizi e alternative allo Zen di Palermo”

“Oggi ho portato il mio sostegno e la mia solidarietà al dirigente della scuola Giovanni Falcone dello Zen, Domenico Di Fatta, chiamato a una sfida complessa. Ho visto una comunità scolastica provata, ma al di là degli aspetti problematici del quotidiano sono convinto che qui serva una profonda innovazione: realizzare una scuola superiore e fare uscire dal quartiere i bambini dello Zen. Sto proponendo un indirizzo scolastico che sia attrattivo per tutti, coinvolgendo i vertici dell'Ufficio scolastico regionale, perché qui occorrono servizi e alternative: lo Zen non può essere vissuto soltanto da chi ci abita, altrimenti non avrà le soluzioni che merita, e questo vale dai trasporti a tutte le attività”. Lo ha detto il presidente della commissione regionale Antimafia, Antonello Cracolici, dopo la visita di oggi alla scuola Falcone.

