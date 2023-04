Palermo avrà piazzale Ucraina: cambia nome l'ultimo tratto di viale Strasburgo

La città di Palermo avrà piazzale Ucraina. È quanto dispone una determina del sindaco Roberto Lagalla che ha stabilito l'intitolazione della parte finale di viale Strasburgo. Un omaggio a chi da mesi sta combattendo il conflitto nella parte est dell'Europa. L'iter è inizato lo scorso gennaio quando il Consiglio comunale ha approvato la mozione a firma della consigliera Caterina Meli con la quale è stata chiesta l'intitolazione di via Nuova.

Nello scorso mese di marzo, la commissione toponomastica cittadina ha espresso "parere favorevole" per variare la denominazione dell'ultimo tratto del "viale Strasburgo" in "piazzale Ucraina". In pratica, il tratto tra i civici 365 e 397, quello che si conclude a Villa Adriana, diventerà piazzale Ucraina.

Per la modifica toponomastica manca un ultimo passo, che rappresenta una formalità. La Prefettura dovrà dare il via libera e dopo verranno apposte le targhe con la nuova denominazione.

