Palermo, il contenzioso Comune-Amat è un baratro da 120 milioni di euro

Uno spettro s’aggira per Palazzo delle Aquile, la sede del Comune di Palermo. Ed è il contenzioso tributario con Amat, l'azienda dei trasporti pubblici, che ha un valore intorno a 120 milioni di euro. Su cui il sindaco, Roberto Lagalla, vuole mettere la parola fine in una maniera che, però, blindi le mosse dell’amministrazione. Una delle questioni principali riguarda la montagna di milioni che a titolo di Tosap (occupazione suolo pubblico) e Tari viene chiesta alla società partecipata per la gestione delle zone blu. Ci sono sentenze passate in giudicato e pareri dell’avvocatura comunale che suggerirebbero di finirla con questa storia, visto che la concessione di suolo è «rivolta unicamente a consentire la gestione del pubblico parcheggio e del correlativo potere di esazione delle somme dovute dagli utenti».

