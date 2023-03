Palermo, ampliamento di Bellolampo fermo: la discarica ha due mesi di autonomia

Da qui a due mesi, l’inferno. L’amministratore unico della Rap, l’azienda di igiene ambientale del Comune di Palermo, mette in guardia l’amministrazione sul fatto che la discarica di Bellolampo è in condizioni di potere accogliere ancora rifiuti per poco tempo. Calcola che in una forbice fra 60 e 90 giorni l’intera area dove attualmente trovano accoglienza gli scarti domestici di circa 700 mila persone, qualcosa come 850 tonnellate al giorno.

L’amministratore ha scritto un documento, inviato al sindaco Roberto Lagalla, destinato al protocollo riservato che siamo riusciti a consultare. In cui s’annuncia una bomba ad orologeria che di qui a poco, in assenza di provvedimenti adeguati, rischia di mettere a ferro e fuoco il capoluogo siciliano.

Un passo indietro per comprendere ciò che sta accadendo è necessario. La discarica è satura da tempo. Dalle vecchie vasche esauste si sono ricavati degli spazi che stanno consentendo conferimenti in attesa che venga realizzata un nuovo bacino di raccolta, chiamato settima vasca. Bene, i lavori si sono fermati: una prima frazione con possibilità di depositarvi gli scarti, avrebbe dovuto essere consegnata il 15 del mese, consentendo di dormire sonni tranquilli. Solo che manca una perizia di variante e i lavori sono stati sospesi. Il rischio è quello di dover portare i rifiuti all'estero. Costerebbe 10 milioni.

Discarica di Lentini, scongiurata la chiusura degli impianti

Scongiurato uno stop ai conferimenti nella discarica di Lentini gestita da Sicula Trasporti e che serve oltre 170 comuni siciliani, tra i quali molti capoluoghi di provincia della Sicilia orientale. Ieri un vertice all’assessorato all’energia guidato da Roberto Di Mauro ha evitato lo scoppio di una crisi di raccolta.

Era stata la stessa società a comunicare la volontà di fermare i conferimenti di rifiuti indifferenziati nei giorni scorsi, uno stop che avrebbe dovuto partire lo scorso lunedì ma poi sospeso in attesa degli esiti dell’incontro di ieri. Al centro del dibattito l’autorizzazione, da parte della Regione, alla quota di immondizia da stoccare e inviare all’estero dopo il trattamento in Tmb e la stabilizzazione realizzata nell’impianto siciliano.

