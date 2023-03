Palermo, sciopero di 4 ore dell'Amat per il buono pasto negato

Si mobilitano i lavoratori dell’azienda Amat che gestisce il trasporto urbano a Palermo con uno sciopero di 4 ore dalle 11 alle 15, previsto per venerdì 31 marzo. Alla base della protesta la richiesta di inserire nel contratto di secondo livello un accordo definito tra le parti sociali e l’azienda che dia il beneficio del buono pasto a tutti i dipendenti della partecipata.

«È grave non avere potuto concludere un accordo così importante in tutti questi anni - dice il segretario Cub Trasporti Antonio Vitale - Serve un sostegno per i dipendenti che spesso non arrivano più a fine mese, che a causa dei salari bassi e i rincari provocati dalla guerra vivono vicino alla soglia della povertà. Non abbiamo ricevuto un aumento nel contratto di secondo livello di pari valore al caro vita da almeno 20 anni. Inoltre chiediamo di attuare il turn-over a 55 anni e che il personale venga utilizzato in mansioni differenti, meno usuranti». I lavoratori chiedono il rispetto della legge sulla sicurezza.

«Siamo una delle categorie più a rischio e soggetti a malattie professionali, mai riconosciute, e tra l’altro più usuranti - continua Vitale - La legge sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori si deve rispettare. Bisogna prevenire e ridurre le tantissime malattie».

