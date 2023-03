Santa Flavia, il bene confiscato verrà trasformato in parco urbano

L’amministrazione comunale di Santa Flavia intende realizzare su un bene confiscato alla mafia un piccolo parco urbano, dove collocare importanti servizi. In particolare, l’area sarà destinata a sede degli uffici comunali, al trasferimento della biblioteca comunale dagli attuali locali angusti e a sede delle forze dell’ordine.

Già affidato il servizio di ingegneria per la redazione di uno studio di fattibilità tecnico-economica, previa consultazione di cinque operatori economici. Il presidente della commissione Irene Gullo ha aggiudicato in via provvisoria il servizio all’architetto Vincenzo Guagliardo di Termini Imerese, il quale ha offerto un ribasso del 64 per cento sulla base d'asta, per un importo netto di 20 mila euro.

