Riggio, Albanese, Burrafato, Chiavetta e Maniscalco: ecco i consiglieri dell'aeroporto di Palermo

L’assemblea dei soci della della Gesap, la società di gestione dell’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo, ha nominato i componenti del nuovo Consiglio di amministrazione della società: Vito Riggio, in quota Provincia regionale di Palermo; Salvatore Burrafato, in quota Comune di Palermo; Alessandro Albanese, in quota Camera di commercio; Giovanna Chiavetta, in quota Provincia metropolitana di Palermo; Giovanni Maniscalco, in quota Comune di Palermo.

All’assemblea hanno preso parte Nicola Vernuccio, direttore generale della Città metropolitana di Palermo; Carolina Varchi, vicesindaco del Comune di Palermo; lo stesso Alessandro Albanese, commissario della Camera di commercio; Giangiacomo Palazzolo, sindaco del Comune di Cinisi; Giuseppe Russello, presidente di Sicindustria Palermo, e Mario Russo per Federalberghi.

I nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione hanno accettato l’incarico e fissata la prima riunione il prossimo 16 marzo alle 10, per la nomina delle cariche di presidente e amministratore delegato.

