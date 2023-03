Zone blu e pass, caos negli uffici a Palermo: spunta l'ipotesi della proroga

Proseguono i disagi in alcuni uffici delle circoscrizioni per l’aggiornamento dei pass delle nuove macro aree di parcheggio. A causa dell’alto numero di richieste, è facile imbattersi in lunghe file nonostante ci si rechi su appuntamento: le postazioni più sotto pressione si trovano in ottava circoscrizione, che comprende i quartieri Politeama, Libertà, Montepellegrino, Malaspina e Palagonia, e che registra la più alta densità di popolazione.

E molto probabilmente la situazione peggiorerà man mano che ci si avvicinerà al 31 marzo, termine ultimo per richiedere i nuovi pass. Tanto che il Comune sta valutando la possibilità di una proroga in modo da non mettere troppa fretta ai residenti.

Il servizio completo di Davide Ferrara sul Giornale di Sicilia oggi in edicola.

