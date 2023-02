Palermo, l'inesistente credito del Teatro Biondo

Il Teatro Biondo ha iscritto in bilancio ricavi per 1,2 milioni di euro a carico del socio Comune. Ma senza alcun titolo amministrativo che lo giustificasse, secondo i controlli della ragioneria generale. Insomma, quei soldi ballano in un limbo, stanno solamente nella mente di chi li aveva assicurati, il sindaco dell'epoca. Con il risultato che ora qualcuno ha un problema dalle parti dello Stabile di via Roma.

Una nota di tre pagine di Paolo Bohuslav Basile, ragioniere generale, mette nero su bianco la criticità che emerge dalla lettura del documento contabile 2021. Dove si legge che «il mancato versamento della quota associativa da parte del Comune ha causato gravi tensioni di carattere economico-finanziario che impediscono il regolare adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti di terzi». E ufficialmente viene chiamato in causa il primo cittadino dell'epoca, che non viene nominato, ma è Leoluca Orlando. «Infatti - continua il documento - l'impegno preso dal sindaco, nella veste di rappresentante del socio Comune, in fase di approvazione del budget 2021, che assegnava al teatro un contributo a titolo di quota associativa di 1,5 milioni, non ha trovato pienamente riscontro negli atti e nelle deliberazioni conseguenti che il Consiglio comunale avrebbe dovuto esperire».

