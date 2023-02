Palermo, blitz all'Ars: sfuma il centro direzionale della Regione in via La Malfa

Un voto notturno, uno dei tanti che hanno portato al varo della Finanziaria all’Ars, ha mandato in soffitta il progetto di realizzare il centro direzionale della Regione in via La Malfa. E ha aperto una crepa fra la Lega palermitana e Fratelli d’Italia.

Con una norma di poche righe, proposta dalla leghista Marianna Caronia e approvata senza tanto clamore, con l’aiuto dell’opposizione e di frange del centrodestra, è stato cancellato il finanziamento da 20 milioni che doveva servire ad acquistare l’area in cui verranno realizzate le tre torri che avrebbero dovuto ospitare - almeno secondo i piani del vecchio governo regionale - tutti gli assessorati e altri grandi uffici.

Dunque il progetto per trasferire in via La Malfa l’intero apparato amministrativo della Regione si ferma. Fra le polemiche. L’emendamento proposto dalla Caronia toglie i 20 milioni stanziati un anno fa e li dirotta verso l’acquisto o la ristrutturazione di nuovi immobili destinati a residenze per universitari.

Il servizio completo di Giacinto Pipitone sul Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE