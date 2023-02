Rivoluzione dei parcheggi a Palermo: stalli blu ridotti a 7.500 e affiancati da strisce bianche

A Palermo è iniziata la rivoluzione dei parcheggi: tra strisce blu che ancora resistono, ma ridotte dall’Amat a circa 7.500 stalli e la divisione della città in sei nuove aree, molte delle quali restano a metà: su una carreggiata strisce blu, sull’altra bianche.

I cittadini dovranno districarsi fra una nuova mappatura e le probabili richieste di rimborso per i pass, ammesse per i lavoratori ma non per i residenti. Insomma ci saranno le classiche code negli uffici pubblici per allinearsi alla nuova divisione territoriale. I primi cartelli adeguati alle nuove soste tariffate di Amat sono già stati piazzati.

Un servizio completo di Davide Ferrara sul Giornale di Sicilia in edicola oggi

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE