Lutto a Monreale, è morto l'assessore Geppino Pupella

Lutto a Monreale: è morto l'assessore comunale Geppino Pupella. Aveva 75 anni e da qualche tempo era malato. Era vicesindaco del Comune di Monreale e ricopriva le deleghe di Attività produttive, Servizi Idrici e Interventi Manutentivi generali, Verde e Arredo Urbano e Servizi Cimiteriali. Si tratta di una figura storica della politica monrealese, per avere ricoperto, fin dagli anni '80, la carica di consigliere comunale e di assessore.

Ingegnere elettronico, ha lavorato alla Sip prima e alla Telecom poi, rivestendo la carica di direttore delle sedi di Palermo, Catania e quella regionale. Aveva anche ricoperto altri importanti incarichi, quali la vicepresidenza dell'Amat e quella della Sispi.

Amava la politica ed era sempre tra la gente. Diffusa la notizia del decesso, sono stati tanti i messaggi di cordoglio sui social. "Mi dispiace molto, non lo conoscevo personalmente, ma lo vedevo sempre attivo nel suo ruolo di assessore in giro per il paese e adesso che apprendo che era malato da tempo lo apprezzo molto di più. Riposo in pace e condoglianze alla famiglia", scrive Salvatore Lo Vecchio. E Guglielmo Li Manni: "Sentite condoglianze alla famiglia R.I.P grande Geppino. Si sentirà la tua mancanza".

Commosso il ricordo del sindaco Alberto Arcidiacono fortemente legato alla carismatica figura dell’assessore Pupella così come anche tutti gli assessori e il segretario generale Francesco Fragale che stamane si sono stretti attorno alla famiglia per manifestare tutto il loro affetto.

I funerali si svolgeranno giovedì pomeriggio alle ore 15.00 nella chiesa della Collegiata.

