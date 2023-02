Palermo, sì alla musica fino a mezzanotte nei locali della movida

Una rotonda sul mare, con tanta musica che «gira» fino all’alba nei lidi trasformati in pista da ballo e nei locali del divertimento notturno estivo sulla costa, che potranno tenere le luci e gli amplificatori accesi fino alle 3.30. Il tentativo è quello di spalmare e delocalizzare da piazze e vicoli storici i flussi di giovani in tutte le zone della città, aumentando l’offerta: le discoteche potranno rimanere aperte fino alle 5, ma l’Amministrazione mette fine a nuove licenze per aprirne in centro.

Anche i dehors, i locali che hanno spazi esterni sul suolo pubblico, guadagnano un’ora rispetto alla tabella di marcia che vedeva impianti e musica stoppati alle 22 e alle 23 nel fine settimana. Si è concesso di arrivare fino alla mezzanotte, prima di tornare rigorosamente al silenzio.

Un servizio completo di Connie Transirico sul Giornale di Sicilia in edicola oggi

