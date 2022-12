Regione Siciliana, ci sarà una proroga per i lavoratori precari Covid

«Sicuramente faremo una proroga, la normativa nazionale ci consente comunque di adottare altri provvedimenti ancora più solidi». Lo ha detto l’assessore alla Salute della Regione Siciliana, Giovanna Volo, sul futuro dei cosiddetti «lavoratori Covid», rispondendo nel corso del dibattito sulle variazioni di bilancio in corso all’Ars, ai deputati regionali Ismaele La Vardera (Sicilia Vera) e Luigi Sunseri (M5s). Scadrà il prossimo 31 dicembre, infatti, il contratto del bacino di lavoratori impiegati durante la pandemia in Sicilia. Il Pd ha presentato ieri una mozione per chiedere al governo l’avvio di un percorso di stabilizzazione.

© Riproduzione riservata