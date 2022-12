Lutto a Misilmeri: è morto Enzo Sucato ex vice sindaco. Ad annunciare il decesso è stato il fratello Lino: "È salito alla casa del Padre il mio amato fratello Enzo Sucato", ha scritto su Facebook. Anche l'attuale sindaco, Rosario Rizzolo, ha voluto ricordare il politico ed esprimere le condoglianze, attraverso una nota pubblicata sul profilo Facebook ufficiale dell'Amministrazione: "Il sindaco, Rosario Rizzolo, e l'Amministrazione Comunale di Misilmeri si uniscono al dolore della famiglia Sucato ed in particolare al dottor Lino Sucato per la dipartita del fratello, Ing. Enzo già amministratore e vice sindaco di questo Comune".

Diffusa la notizia del decesso sono stati tanti gli attestati di vicinanza alla famiglia. "Ho sempre considerato la persona di Enzo Sucato come un faro per Misilmeri è stato un grande personaggio sentite condoglianze", ha scritto su Facebook Domenico Rizzuto. E ancora, "un giorno di dolore per tutta Misilmeri", ha commentato Alessandro Alongi.

I funerali si sono svolti questa mattina presso la Chiesa di Sant'Espedito, a Palermo, alla presenza di familiari, amici e colleghi e politici. Successivamente, alle 12, il feretro è arrivato a Misilmeri e davanti la Chiesa Madre è avvenuta la benedizione di Padre Rosario Francolino.

© Riproduzione riservata