Morta l'ex consigliere comunale di Capaci Maria Mannino

È morta Maria Mannino, ex consigliere comunale di Capaci. Aveva 48 anni ed era figlia dell’ex vicesindaco di Isola delle Femmine, Angelo Mannino. Ha lavorato come responsabile in alcuni supermercati del comprensorio.

Maria Mannino era gravemente malata da alcuni anni e aveva lottato fino all'ultimo. I funerali si sono svolti stamattina presso la Chiesa Maria SS delle Grazie, a Isola delle Femmine.

Diffusa la notizia della morte, sono state tante le persone che hanno voluto testimoniare la vicinanza. "Sentitissime condoglianze alla famiglia Mannino da parte nostra, famiglia D'oca Piero, Rosy, Matteo, Gaty, Giusy, Fabry e i bei ricordi passati insieme in allegria. Rosy dopo la triste notizia ha avuto uno shock tremendo non potevo come confortarla, per lei era come una figlia sempre assieme ai nostri figli. DIO l'abbia nella sua immensa misericordia in paradiso. Amen", scrive Piera Doca. "Una notizia inaspettata!un grande sgomento per la prematura dipartita di Maria ! Sinceramente tutti credevamo che ce l’avrebbe avrebbe fatta! Sentite condoglianze alla mamma ed alle sorelle!", ha scritto Anna Maria Lucido.

E ancora, Giovanna Aie: "Condoglianze a tutta la famiglia, rimarranno dentro di me i ricordi quanto ci siamo divertiti...da ragazze...quante risate insieme...sarai un angelo bellissimo la sopra".

© Riproduzione riservata