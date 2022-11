Palermo, via libera dal Consiglio alla variante per la bretella della cittadella della polizia

E’ stata approvata stamattina all’unanimità in Consiglio Comunale a Palermo la Variante urbanistica, proposta dall’Assessore all’urbanistica Maurizio Carta, per la realizzazione della bretella di collegamento tra via Pitrè e via Leonardo Da Vinci nell’ambito del secondo lotto del Complesso Polifunzionale della Polizia di Stato a Boccadifalco, finanziato per 102.000.000 di euro e che consentirà la piena funzionalità dell’importante servizio direzionale. Lo afferma una nota del Comune di Palermo.

L’arteria, realizzata con i fondi del progetto per 1,4 km e per circa 4 milioni di euro, è una delle prescrizioni poste dal Consiglio Comunale, fin dal 2009 e poi nel 2016, in occasione dell’approvazione dell’insediamento della cittadella della Polizia, per smaltire i notevoli flussi di traffico veicolare che si genereranno nel pieno funzionamento dell’opera, e per ridurre il carico urbanistico sulla zona. La nuova viabilità, prosegue la nota, è costituita da un tronco principale a carreggiate separate con due corsie realizzato in gran parte sul sedime dell’Aeroporto di Boccadifalco. La via Belvedere sarà configurata come viabilità di servizio complanare per garantire l’accessibilità necessaria alle attività produttive e residenziali.

