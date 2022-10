L'aggressione al dirigente della Sanità siciliana La Rocca: la Cimo condanna l'episodio

Il segretario regionale di Cimo Sicilia, Giuseppe Bonsignore, e il presidente regionale della Federazione Cimo-Fesmed, Riccardo Spampinato, esprimono «la massima riprovazione - si legge in una nota - per la vile aggressione ai danni del dirigente generale dell’assessorato regionale della Salute, Mario La Rocca. Pur non conoscendo i contorni della vicenda – affermano i due sindacalisti – non si può che manifestare solidarietà per un fatto così grave, con l’auspicio che chi di dovere faccia luce sull’accaduto e che vengano presi immediati provvedimenti nei confronti di chi ritiene che la violenza possa prevalere su ogni altra cosa».

