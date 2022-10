Il tetto crollato nella scuola di Palermo, la Cisl insorge: «Subito gli interventi nei plessi a rischio»

«Non è più accettabile che si sfiori la tragedia, come nel caso della scuola Michelangelo Buonarroti di Palermo, dove è crollato il tetto del bagno, per capire che la prevenzione e la manutenzione degli edifici scolastici devono essere la priorità per garantire l'incolumità degli studenti». Lo ha detto il segretario regionale della Filca Cisl Sicilia, Paolo D'Anca, che aggiunge: «Occorre che si intervenga tempestivamente utilizzando anche le risorse e i fondi del Pnrr perché non è più possibile che debba scappare il morto per correre ai ripari e prendere provvedimenti quando ormai è troppo tardi. La messa in sicurezza degli edifici di Palermo e provincia, che sono assolutamente fatiscenti, è imprescindibile e chiediamo al governo che provveda con urgenza, finanziando subito con i fondi disponibili per garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole e per effettuare l’indagine diagnostica dei soffitti e solai di tutti gli edifici scolastici del palermitano. L'emergenza dell'edilizia delle scuole - conclude - deve essere inserita immediatamente nell'agenda politica perché è impensabile che un quello che dovrebbe essere il luogo più sicuro, possa trasformarsi invece nel posto più pericoloso».

© Riproduzione riservata