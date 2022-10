Palermo, dopo la legionella riapre la piscina comunale ma solo a "metà"

«Finalmente ci siamo: domani riapre la piscina comunale di viale del Fante. Per alcuni giorni, sarà praticabile soltanto la vasca coperta, mentre per quella scoperta, a causa di alcuni problemi tecnici, sarà necessario attendere ancora un pò, comunque al massimo l’inizio della prossima settimana».

Lo dice l’assessore comunale di Palermo allo Sport, Sabrina Figuccia.

«Un grazie particolare desidero rivolgerlo a tutti gli operatori comunali, che hanno lavorato incessantemente per raggiungere questo traguardo. Chiaramente - aggiunge - la riapertura di domani è soltanto un primo passo, perché siamo consapevoli che l’impianto di viale del Fante è un “malato grave” che ha necessità di cure costanti e continue, e la nostra attenzione resta sempre molto alta. Continueremo a lavorare affinchè gli sportivi palermitani, e soprattutto gli atleti, non siano più costretti a subire disagi e a dover rinunciare ad utilizzare un impianto che deve diventare, nel tempo, un fiore all’occhiello della nostra città».

L’impianto era stato chiuso dal Comune lo scorso 1 ottobre per la presenza di legionella nei campioni d’acqua analizzati.

