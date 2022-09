Palermo, al lavoro sul piano di Natale: mercatino e spettacoli sotto ai portici di piazzale Ungheria

Prime novità in vista per il Natale 2022 a Palermo. Il primo della nuova amministrazione comunale firmata Lagalla: i protagonisti saranno il cambio di location e un palinsesto degli eventi in città.

Il tutto ruoterà attorno alla riqualificazione degli spazi di piazzale Ungheria, luogo dalle alte potenzialità, che fino ad ora non si è riusciti a sfruttare a pieno. Dalla riunione avvenuta negli scorsi giorni tra il comitato di piazzale Ungheria, formato dai residenti e commercianti della zona, e l’assessore all’Urbanistica, Maurizio Carta è emersa, infatti, la volontà di riportare in vita gli spazi poco utilizzati.

Così, anche dopo le lamentele degli anni passati circa le casette che formavano il classico mercatino natalizio, si sta pensando ad un utilizzo diverso delle aree a disposizione: i prefabbricati, infatti, potrebbero essere spostati nella zona sotto i portici di piazzale Ungheria, in modo da alleggerire la pressione e il flusso che ogni anno appesantisce la via Ruggero Settimo e dare nuova linfa ad un’area ostaggio dell’incuria.

Un vero e proprio mercatino, quindi, concentrato in un solo punto che abbraccerà i visitatori e offrirà loro la possibilità di saltare di prodotto in prodotto, dall’artigianato al food. Ma non solo. Sotto i portici, infatti, ci sarà spazio anche per piccoli concerti ed eventi culturali. Una trasformazione che prevede la trasformazione della piazza in un piccolo polo attrattivo per ogni attività natalizia.

In questo modo, la via Ruggero Settimo potrà tornare ad essere luogo di passeggiate, senza la confusione che normalmente la affligge in quel periodo. Ovviamente, però, non rimarrà orfana del clima di festa: il piano, infatti, prevede che sulla via siano presenti anche alcuni artisti. «Bisogna pensare a come utilizzare gli spazi - ha detto Carta - non ad occuparli. Stiamo lavorando ad un piano organico delle funzioni delle strutture, che possa attrarre e orientare il flusso delle persone».

In concomitanza, Palazzo delle Aquile sta lavorando ad un palinsesto natalizio: «Vogliamo crearlo per migliorare la comunicazione con i cittadini» ha spiegato l’assessore. All’interno del programma, infatti, sarà possibile trovare tutte le attività natalizie in città, dalle attività commerciali agli eventi teatrali, universitari e comunali. In questo modo, i cittadini e i visitatori avranno ben chiara la mappa natalizia di Palermo che, secondo i piani, dovrebbe alleggerire i flussi ed estendere le sue attività.

