Palermo, degrado a piazza XIII Vittime. Carta: "Subito al lavoro su pulizia e illuminazione"

«Un incontro molto proficuo, agiremo su 3 livelli per riabilitare la piazza». Queste le parole di Maurizio Carta, assessore all’Urbanistica al Comune di Palermo, a margine dell’incontro con il Comitato XIII vittime.

Oggetto della riunione la piazza che costeggia piazza XIII Vittime, qualche anno fa ribattezzata «della Libertà di Stampa». Una piazza che negli anni ha rivisto la luce grazie al lavoro svolto dal comitato ma che negli ultimi tempi è ricaduta nella spirale di problemi che in passato la avevano avviluppata - tra cui prostituzione e la presenza costante di clochard.

Nei giorni scorsi è arrivato il tanto agognato incontro con la circoscrizione e l’assessore, durante il quale il comitato ha esposto le problematiche e le soluzioni, alcune già proposte alla vecchia amministrazione e oggi nuovamente messe sul tavolo con Maurizio Carta. «La villa è preziosa per funzionalità e connessione - ha detto l’assessore - poiché risulta essere un punto di tramite importante tra la riqualificazione portuale e il parco archeologico. Come prima cosa - ha proseguito Carta - abbiamo inviato immediatamente una squadra a ripulire, perché le condizioni in cui versava erano al limite. Adesso agiremo su 3 livelli: uno a breve termine, uno a medio e uno a lungo raggio».

Palermo, rifiuti e degrado in piazza XIII Vittime: l'allarme delle associazioni La fontana della villetta di piazza Tredici Vittime nel degrado Erbacce e rifiuti

In primis, l’obiettivo è quello di mantenere pulita la piazza. Un lavoro già svolto a metà, considerata la pulizia già avvenuta. Nel medio termine, invece, l’amministrazione provvederà a ricostituire l’illuminazione: verrano nuovamente installati alcuni pali della luce e riparati degli altri, così da ridare luce al giardino.

Risolte queste criticità, sarà tempo di pensare al futuro della piazzetta: «Bisognerà trasformarla in uno spazio pubblico e ricreativo - ha detto l’assessore - ma per fare ciò, bisogna essere sicuri prima di agire: è inutile, ad esempio, sistemare la fontana, se poi deve tornare alle condizioni dei giorni precedenti. Il comitato ha presentato delle proposte mature e attuabili, come la creazione di un’area di sgambamento cani, un campetto di basket e un’area gioco per i bambini. Lo spazio c’è, ma bisogna agire per gradi affinché il lavoro non vada gettato alle ortiche».

Soddisfatto dell’incontro il presidente del comitato, Andrea Russo: «Un incontro che ha ridato speranza alla piazzetta - ha detto - siamo pronti a collaborare con la nuova amministrazione e speriamo che si riesca a fare di questo spazio non solo un punto di aggregazione per i residenti del quartiere, ma anche un punto di riferimento per i tanti turisti che passeranno da qui».

