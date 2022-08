Museo civico di Castelbuono, tutte donne al vertice

Maria Enza Puccia è stata confermata presidente del museo civico di Castelbuono, che gestisce il castello dei Ventimiglia. Confermata anche la direttrice Laura Barreca. Il Consiglio di amministrazione e il vertice del museo sono composti solo da donne.

«Questo assetto - dice Laura Barreca - è espressione di un nuovo sentire e di una speciale condizione che ci permetterà di condurre, ancora con più determinazione, un progetto museale basato sul senso civico, sul rispetto delle differenze, della memoria e della sua comunità. Attraverso lo sguardo femminile - aggiunge - ci impegneremo a dare voce e a interpretare le istanze del presente e del passato, con una attenzione verso i valori dell’inclusione, dell’educazione, dell’ecologia e della partecipazione». La scelta di figure femminili è in linea, osserva il Cda, con una direttiva della Ue che prevede l’incremento femminile nelle posizioni di leadership come un elemento strategico e un mezzo irrinunciabile per il pieno esercizio dei diritti delle donne e la loro partecipazione attiva alla società.

