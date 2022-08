Italexit ufficializza i candidati, in corsa il vicequestore no pass

Presentate alla Corte d’Appello del Tribunale di Palermo le liste di Italexit di Gianluigi Paragone, in vista del voto del 25 settembre.

Ai collegi plurinominali della Camera correranno Giuseppe De Santins, Valentina Serranò, Salvatore Longo e Corinne Latteur (Palermo), Adriana Cavasino, Maurizio Michele Blò, Rossella Alfieri e Paolo Morsellino (Gela), Valentina Serranò, Marcello Donato Lemma, Vincenza Bonasera (Messina), Mario Michele Giarrusso, Annamaria Loriana Gatto Rotondo, Federico Maria Giuseppe Donzelli e Sabrina Zaccaria (Siracusa), Gatto Rotondo, Santo Musumeci e Malafarina (Catania); agli uninominali Giuseppa Rita Militello (Palermo-Settecannoli), Sonia Buglione (Palermo-Resuttana), Daniele Augello (Bagheria), Rossella Alfieri (Gela), Blò (Agrigento), Adriana Cavasino (Marsala), Luigi Melilli (Ragusa), Luigi Savoca (Catania), Elena Agata Malafarina (Catania), Giovanni Calleri (Siracusa), Mario Pietro Coppolino (Barcellona) e Carlo Spanò (Messina).

Per quanto riguarda il Senato, i collegi plurinominali vedranno le candidature di Nunzia Alessandra Schilirò, il vicequestore di Catania che si era schierata contro il green pass, Giuseppe Sottile, Giuliana Maria Fundarò e Salvatore Ferrara in Sicilia occidentale, Giuseppe Sottile, Carmen Minutoli, Giuseppe Indorato e Letizia Licitra in Sicilia orientale; agli uninominali si presentano la stessa Schilirò e Riccardo Santangelo a Palermo, Fundarò a Marsala, Maria Caterina Sciacca a Gela, Sottile a Messina ed Emanuele Cavallo a Ragusa.

