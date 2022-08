Bobo Craxi ha deciso: «Accetto la candidatura con il Pd a Palermo»

Bobo Craxi, il figlio dell’ex leader socialista Bettino, scende in campo alle Politiche del 25 settembre. «Ho accettato la proposta di rappresentare la coalizione di centrosinistra all’uninominale di Palermo, grande città del Mediterraneo», dichiara. «Mi batterò con serietà - continua, annunciando la sua candidatura nelle liste del Pd alle prossime elezioni, su Twitter - per promuovere idee e programmi per il governo del paese. In animo lo spirito, l’esperienza, la storia di un socialista italiano».

© Riproduzione riservata