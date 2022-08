Castelbuono, arriva l'app per i rifiuti: la differenziata si fa con lo smartphone

A Castelbuono la raccolta differenziata dei rifiuti si fa....con lo smartphone. L'amministrazione del Comune in provincia di Palermo lancia un nuovo servizio per contrastare lo scorretto conferimento.

E' stata presentata Junker, l’app per la raccolta differenziata più evoluta e amata d’Italia: un “tutor” intelligente che riconosce i prodotti dal codice a barre o addirittura da una foto, e spiega come conferirli correttamente, distinguendo tutti i materiali che lo compongono. Un assistente personale, che ricorda ai cittadini i calendari del porta a porta, li guida fino al punto di raccolta più vicino e li aiuta ogni giorno a compiere scelte più sostenibili.

Per poter fare funzionare l'applicazione basta scaricarla gratuitamente sul proprio smartphone. Da quel momento, per sciogliere ogni dubbio davanti ai bidoni della differenziata, sarà sufficiente inquadrare il codice a barre dell’imballaggio o, se non presente, scattare una foto al prodotto, per sapere in tempo reale di quali materiali è composto e come va conferito.

Ma non solo. L'app Junker, grazie alla geolocalizzazione, è in grado di personalizzare le informazioni in base al territorio in cui si trova l’utente. Tradotta in dieci lingue, è intuitiva anche per non nativi digitali e accessibile ai non vedenti. Se dovesse capitare che non riconosca il prodotto, l’utente può scattargli una foto, trasmetterla all’app e ricevere in pochi minuti le informazioni per conferirlo correttamente. La referenza sarà poi aggiunta al database, valorizzando così la collaborazione dei cittadini.

"La comunità di Castelbuono - commenta il sindaco Mario Cicero - , nell'avviare l'utilizzo di questa app, auspica che la collaborazione dei cittadini per ottimizzare la raccolta differenziata sia massima".

