Balestrate, sorveglianza nella notte anche con l'impiego di un drone

A Balestrate si respira aria pesante dopo l’omicidio del giovane Vincenzo Trovato. All’indomani del tragico fatto di sangue non si fa altro che parlare di questo episodio, ma quanto accaduto non cambia la quotidiana routine del paese. Mentre nella vicina Trappeto, paese di residenza della vittima, il sindaco Santo Cosentino ha deciso di sospendere ogni manifestazione in segno di lutto, a Balestrate invece no: «Non è stato organizzato alcun cartellone di eventi – precisa Rizzo -, il giorno dei funerali del povero ragazzo anche qui sarà proclamato il lutto cittadino».

Scorrerà tutto come sempre, anche se ci si comincia a interrogare se davvero il paese marinaro è sicuro, dal momento che qui in estate le presenze triplicano e i locali della movida notturna spesso finiscono per diventare un attrattore per certi ambienti criminali. Sotto questo aspetto, il primo cittadino garantisce la massima attenzione: «Certi eventi possono accadere anche con città blindate – evidenzia Rizzo -, personalmente la sera del fattaccio ho visto io in giro due pattuglie dei carabinieri. Mi dicono che in servizio ce ne fossero anche di più. Accanto alle forze dell’ordine da quest’anno ci sono anche le nostre pattuglie della polizia municipale che effettuano servizio notturno grazie ad un finanziamento ottenuto lo scorso anno dal ministero dell’Interno, contrariamente a quanto accadeva negli anni passati. Credo che la sicurezza sia notevolmente garantita».

A Balestrate di recente c’è stato un potenziamento dei sistemi di videosorveglianza, anche questi acquistati grazie ad un finanziamento del ministero dell’Interno. Ad essere stato acquistato persino un drone, che ha la funzione di monitorare il territorio nell’ottica della prevenzione e del contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. E sempre con i fondi del ministero è stata anche acquistata una nuova auto per il comando dei vigili urbani. Proprio alcune telecamere sono posizionate sul lungomare e quindi hanno ripreso la scena dell’aggressione. L’omicidio si è consumato a pochi passi dai lidi, luogo della movida notturna per molti giovani. Qui la sera ci sono molte serate danzanti, naturale attrazione per i ragazzi. Purtroppo quanto accaduto sembra riproporre un film altrettanto tragico già visto. Due anni fa nella vicina Terrasini, anche questo paese di mare, fu ucciso con una coltellata Paolo la Rosa, 21 anni di Cinisi, anche lui proprio di fronte ad un locale notturno nella piazzetta Titì Consiglio. La famiglia del ragazzo ha cominciato una lunga rivoluzione culturale. Ha dato vita ad una fitta campagna di sensibilizzazione nelle scuole, e non solo, creando anche un’associazione con lo scopo di informare i ragazzi e accompagnarli nell’affrontare un sano divertimento, lontani dai pericoli.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE