Regionali in Sicilia, gli ex compagni di partito Miccichè e Armao ai ferri corti

Gianfranco Micciché, presidente dell’Ars e coordinatore di Fi in Sicilia, parla con l’agenzia Italpress e attacca Gaetano Armao, attuale vicepresidente della Regione Siciliana. Armao sarà il candidato presidente del Terzo Polo alle Regionali in Sicilia, come è stato annunciato ieri in una nota congiunta da Azione e Italia Viva. Armao ha lasciato così Forza Italia, acuendo i conflitti nel partito azzurro. Armao replica a muso duro. I due ex compagni di partito polemizzano da tempo. Adesso è guerra aperta.

«Renato - dice Miccichè rivolgendosi al candidato unitario del centrodestra, Schifani - non si faccia infinocchiare come hanno infinocchiato noi le ultime volte, me incluso, da uno come Armao, che con i sui “indignati” millantava una forza politica importante ma poi quando li cercava, questi “indignati”, non ci riusciva. Armao che in cambio di quella falsità si prese la vice presidenza della Regione. Ora sta facendo esattamente la stessa operazione. Invito l’amico Schifani a non farsi infinocchiare. Se ci caschiamo anche stavolta... Armao non ha un voto, ma con giochi “imbroglioneschi” riesce a trovare sempre posizione. Spero che Renato lo capisca».

La replica di Armao, affidata sempre all’Italpress, non si è fatta attendere. «Ho accettato la candidatura ieri, con grande determinazione. Miccichè è fuori “pista”, come accade sovente», ha detto il vicepresidente della Regione.

