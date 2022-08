Palermo, il sindaco Lagalla: «Teatro Garibaldi in abbandono, provo vergogna. Lo recupereremo»

Ieri mattina il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, con gli assessori all’Urbanistica Maurizio Carta e alla Cultura Giampiero Cannella, ha voluto fare un sopralluogo al Teatro Garibaldi per verificarne le condizioni. «Abbiamo constatato lo stato di totale abbandono e degrado dell’edificio, una situazione intollerabile che va avanti dal 2018 - dice il sindaco - .Provo imbarazzo per la mancanza di attenzione verso questo luogo e di conseguenza per la scarsa considerazione riservata alle compagnie teatrali di questa città. Lavoreremo sin da subito per ridare dignità a questo spazio. La passata amministrazione aveva affidato all’Università la gestione del teatro attraverso una lettera di affidamento ineseguibile, senza più occuparsi della vicenda. Riprenderemo in mano la situazione, intervenendo con i necessari lavori di recupero. Le compagnie teatrali devono poter disporre di spazi adeguati per sperimentare la loro arte, non è dignitosa l’indifferenza manifestata verso i problemi del Teatro Garibaldi».

