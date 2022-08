Commissioni e aziende comunali, giochi (quasi) fatti a Palermo

Chiusa la partita della giunta e quella dell'ufficio di presidenza del Consiglio comunale, a Palermo ora si passa alle commissioni consiliari e alle aziende Partecipate. I partiti entro questa settimana indicheranno al presidente Giulio Tantillo i desiderata per la composizione degli organismi consultivi, chiamati ad esaminare preliminarmente gli atti che poi andranno votati da Sala delle Lapidi. Da lì, poi, l'elezione dei presidenti. Ovviamente, però, questo è un nodo che i gruppi di maggioranza devono risolvere preliminarmente. E, in qualche modo, si sa già chi sarà eletto alla guida. Cominciamo con le più ambite. Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Giancarlo Macaluso

