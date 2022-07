Palermo, stop alle «corse» degli gnuri nelle ore più calde

Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla ha incontrato una rappresentanza della categoria dei cocchieri per affrontare il tema della circolazione di mezzi pubblici trainati da cavalli. Nel corso della riunione è stata presentata l’ordinanza sindacale che decorrerà dal prossimo 18 luglio.

Nei giorni in cui sia prevista una temperatura pari o superiore a 37 gradi, la circolazione delle carrozze sarà vietata dalle 13 alle 15.30, mentre il divieto sarà più esteso, dalle 12.30 alle 16, in tutti i giorni per cui sia stato emanato avviso di Protezione civile per ondata di calore. Nella ordinanza è previsto inoltre che a bordo di ogni carrozza sia disponibile una scorta non inferiore ai dieci litri d’acqua e che sia effettuata una sosta di almeno 10 minuti ogni due ore in aree preventivamente individuate e ad uso esclusivo, con una sufficiente zona di copertura realizzata in materiali idonei a proteggere gli animali dagli eventi atmosferici.

«L’ordinanza vuole andare incontro alle esigenze degli animali e di coloro che svolgono questo servizio, molto utilizzato dai turisti durante l’estate. Salvaguardando la salute dei cavalli - sottolinea il sindaco - si tutela allo stesso tempo il lavoro svolto dai cocchieri, comunque già impegnati nella cura degli equidi, sottoposti costantemente ad esami e puntualmente monitorati dai veterinari dell’Asp di Palermo».

