Palermo, arrivano 11 milioni e mezzo per la piscina comunale

In arrivo dal Pnrr finanziati per 11,5 milioni per interventi di manutenzione straordinaria della piscina comunale di viale del Fante a Palermo e per la realizzazione di strutture di supporto alla vasca esterna.

«Il primo passo - dice il sindaco Roberto Lagalla - sarà quello di verificare la reale disponibilità della dotazione finanziaria necessaria alla realizzazione del progetto. Da troppo tempo la piscina comunale è oggetto di un susseguirsi di problemi tecnici e manutentivi, e di disservizi che ne hanno impedito il regolare funzionamento, condizionando l'accesso dei palermitani a uno spazio prezioso ai palermitani. Il nuovo progetto, finanziato con i fondi del Pnrr, potrà finalmente soddisfare le legittime aspettative dei singoli utenti e delle società sportive, garantendo piena funzionalità alla vasca interna, ma anche alla struttura esterna. Seguirò con attenzione ogni passaggio dell’intervento che ritengo prioritario e di particolare significato per la valorizzazione delle attività sportive nella nostra città».

