Rifiuti a Palermo, Lagalla a Caruso: «Reazione eccessiva, continua responsabilmente a guidare la Rap»

Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, invita l'amministratore unico della Rap, Girolamo Caruso, a restare al suo posto e parla di una reazione eccessiva. Caruso, che guida l'azienda che a Palermo si occupa della raccolta dei rifiuti, aveva messo a disposizione l'incarico dopo una sfuriata del sindaco, che lo stesso Caruso ha criticato nei toni e nelle modalità. Una sfuriata nata dalla presenza di cumuli di rifiuti anche ingombranti nelle strade della zona industriale di Brancaccio, un'area, peraltro, che Caruso ha precisato trovarsi al di fuori delle zone di competenza della Rap.

«Reputo eccessiva - dichiara il sindaco - la posizione assunta dall’amministratore unico della Rap che, di fronte alla richiesta di chiarimenti, più che legittimi da parte di un sindaco preoccupato per l’abnorme giacenza di rifiuti nelle strade, ha ritenuto di dovere rimettere il proprio mandato. Non avendo personalmente attribuito alcun demerito all’amministratore unico di Rap ed in considerazione dello stato di perdurante criticità del servizio di raccolta dei rifiuti, ho invitato l’ingegnere Girolamo Caruso a garantire responsabilmente la continuità della conduzione societaria».

© Riproduzione riservata