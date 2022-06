Palermo, il sindaco Lagalla: «Sono in apprensione per fratel Biagio Conte»

«Sto vivendo momenti di apprensione - afferma il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla - per lo stato di salute di fratel Biagio Conte. Da parte mia l’augurio di una pronta guarigione e il messaggio di sostegno e di forte vicinanza al missionario e ai suoi fratelli della Missione Speranza e Carità che da anni, senza mai risparmiarsi, si prendono cura delle donne e degli uomini più in difficoltà di Palermo. Tengo anche a ringraziare i medici e gli infermieri che in questo momento si stanno prendendo cura di Biagio Conte». Sulle sue condizioni, che sarebbero serie ma non preoccupanti, come anticipato ieri da Gds.it, c'è il più stretto riserbo.

