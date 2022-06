Palermo, al Comune arriva Lagalla ed è subito nodo dirigenti

Palazzo delle Aquile apre le porte al nuovo sindaco. Roberto Lagalla, stamattina alle 9,30, si insedierà al primo piano di un edificio transennato e in cui fra un po' cominceranno i lavori di ristrutturazione. Una breve cerimonia che si terrà alla presenza del prefetto. Non ci sarà Leoluca Orlando, primo cittadino che esce di scena, nonostante si fosse diffusa la voce che si sarebbe presentato per il passaggio del testimone. Ieri ha inviato al telefono di tutti coloro che hanno avuto a che fare con lui in questi anni, giornalisti compresi, un messaggio di commiato: «Vi è un tempo per ogni cosa! Con l’augurio di cercare il punto estremo dell’orizzonte sempre, quando piove e quando splende il sole! Un abbraccio Luca». Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Giancarlo Macaluso

