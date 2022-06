A Palermo 89 milioni dal Pnrr per l'acquisto di bus elettrici o ad idrogeno

Il Comune di Palermo riceverà 89 milioni di euro dallo Stato, nell’ambito del Pnrr, per l’acquisto di autobus urbani ad emissioni zero con alimentazione elettrica o ad idrogeno e per la realizzazione delle relative infrastrutture di supporto all’alimentazione. L’importo è una quota dei due miliardi destinati a 55 comuni per gli esercizi finanziari 2022-26. Lo rendono noto il sindaco Leoluca Orlando e l’assessore alla mobilità Giusto Catania.

La somma servirà all’acquisto di almeno 33 mini bus entro il 31 dicembre 2024 e una flotta complessiva di almeno 125 nuovi mezzi entro il 30 giugno 2026. «Si tratta di un’ulteriore conferma della scelta strategica dell’amministrazione comunale a tutela dell’ambiente e per il prosieguo del cammino in direzione della mobilità sostenibile, processo ormai irreversibile», ha detto Orlando.

«La flotta bus Amat - ha aggiunto Catania - è stata completamente rinnovata, in questi ultimi anni, grazie alla capacità progettuale dell’amministrazione comunale. Questo ulteriore risultato completa un percorso di innovazione sul trasporto pubblico e sulla mobilità sostenibile».

