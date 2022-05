Ars, il bonus destinato ai medici di Palermo finisce agli ex Pip

La norma era nata per assegnare un bonus a circa 2 mila medici e operatori sanitari dell’ospedale Cervello di Palermo che avevano lavorato senza sosta durante la pandemia, ma ha finito per escluderli dal premio, mentre a beneficiare del milione stanziato dall’Assemblea regionale siciliana saranno alla fine solo 200 ex Pip, i precari storici del capoluogo dell'Isola, impegnati in mansioni di supporto al Civico e in minima parte proprio al Cervello. Ma cosa è successo?

Nel servizio di Giacinto Pipitone sul Giornale di Sicilia in edicola tutti i dettagli della vicenda.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE