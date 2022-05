Palermo, il candidato sindaco Lagalla: «Lo Stato c'è e la mafia non è invincibile»

Il candidato sindaco di Palermo del centrodestra, Roberto Lagalla, esprime soddisfazione per l’operazione antimafia che portato a smantellare i vertici del mandamento mafioso di Noce-Cruillas. «Un plauso alla Dda della Procura di Palermo, alla squadra mobile e allo Sco della Direzione centrale anticrimine per l’operazione antimafia “Intero mandamento”. L’ennesimo colpo - dichiara Lagalla - messo a segno dallo Stato contro un sistema criminale che continua a opprimere la nostra città. Tuttavia, oggi più di ieri è chiaro a tutti che la mafia non è invincibile, è destinata alla morte. Si sconfigge innanzitutto con i comportamenti legalitari. Palermo non sarà mai più il porto franco dei mafiosi. Lo Stato c'è».

© Riproduzione riservata