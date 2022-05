Le elezioni a Palermo, Lagalla: «Contro di me un gioco al massacro»

«C'è imbarazzo a prendere voti da chi ritiene di ottenere un tornaconto. Questi voti li rifiuto fin da adesso». Lo dichiara il candidato sindaco di Palermo del centrodestra Roberto Lagalla, intervistato dal Giornale di Sicilia. «La mia storia personale - ha aggiunto - parla per me. Nei numerosi incarichi che ho ricoperto non c'è nessuno che possa indicare una mia azione men che legittima. Si sta consumando un gioco al massacro che sta facendo penare me e la mia famiglia». E ancora: «Non credo di dover prendere lezioni di etica pubblica».

L'intervista integrale di Giancarlo Macaluso sul Giornale di Sicilia in edicola.

