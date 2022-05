l terremoto politico di Trabia, si dimette pure il vicesindaco

Le scosse di terremoto non sono finite al comune. Ieri nel primo pomeriggio si è dimesso, anche, il vice sindaco Giuseppe Campagna. Le dimissioni seguono, di ventiquattrore quelle del sindaco Leonardo Ortolano che tra l’altro ha fatto sapere tramite il suo avvocato Francesco Paolo Sanfilippo, in una nota le motivazioni delle sue irrevocabili dimissioni «per essere a conoscenza di una inchiesta in corso, nei suoi confronti, da parte della Procura termitana». Tutt’altra natura, sembrano, le dimissioni del vice sindaco. Raggiunto telefonicamente l’imprenditore (proprietario di un istituto di vigilanza) ha confermato la breve nota presentata al segretario comunale. «Rassegno le dimissioni da vice sindaco per motivi di salute – dice Campagna- Non ho altro da aggiungere. Le mie dimissioni sono, solo, per questioni di salute. Già da tempo non sto bene». Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Alessandro Matalone

