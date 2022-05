Finanziaria regionale, ancora un nulla di fatto: e i maxi emendamenti ora sono due

Nulla di fatto all’Ars per il ddl stabilità. Dopo una intera giornata di attesa, non c’è ancora un accordo complessivo per chiudere la manovra. Alcuni gruppi parlamentari hanno definito un maxiemendamento ma anche il governo ha il suo testo. Sintomo che ormai il centrodestra si è polverizzato e di fatto la vecchia maggioranza non c’è più. Alla ripresa della seduta, dopo tre ore di standby, il presidente dell’Ars Gianfranco Micciché ha detto che il testo parlamentare è pronto, mentre non si conosce quello del governo. L’assessore all’economia Gaetano Armao ha dato la propria disponibilità a unificare i due documenti in un unico maxiemendamento. A questo punto , Micciche ha aggiornato la seduta a domani alle 11.

Prima dell'ennesimo rinvio l’assessore regionale all’Economia, Gaetano Armao, aveva detto ai cronisti: «Non lascio il Palazzo se prima non si approva la manovra finanziaria. Il governo ha fatto la sua parte, siamo pronti».

