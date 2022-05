Ancora un rinvio per la Finanziaria regionale, si lavora ad un maxi emendamento

Ancora un nulla di fatto all’Ars alle prese con l’esame della legge di stabilità che è stato rinviato domani (12 maggio) alle 11. Nel tardo pomeriggio, infatti, al rientro dalla pausa - la seduta era stata convocata per le 16 - il presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè, ha riaperto i lavori solo per annunciare il rinvio spiegando che «gli uffici hanno ancora bisogno di tempo per verificare tutti gli emendamenti e mancano ancora le tabelle».

Prima della sospensione, proprio la Presidenza aveva invitato i capigruppo a fare una sintesi degli emendamenti aggiuntivi al testo, per cercare di chiudere l’approvazione della finanziaria entro stasera. Una partita su un maxi-emendamento, al netto degli articoli accantonati, giocata interamente all’interno della maggioranza, che si è rivelata più lunga del previsto. Dopo oltre tre ore di attesa, l’annuncio: «Manca ancora Diventerà Bellissima - ha aggiunto Miccichè -, ma non c’è bisogno di fare notte. Rimandiamo a domani così facciamo felici sia me sia Cracolici», ha concluso riferendosi alla finale di Coppa Italia tra la Juventus e l’Inter.

