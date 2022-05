Conti in rosso al Comune di Palermo, rispunta l’aumento Irpef

L'amministrazione comunale non s'arrende. E fino all'ultimo sta tentando di portare a casa un risultato che ormai sembra impossibile: la firma sull'accordo con lo Stato per il piano di riequilibrio. Non solo, ma sta accelerando anche su un altro aspetto: la ripresentazione della delibera sugli aumenti dell'addizionale Irpef che era stata bocciata in Consiglio comunale. Ovviamente nell'atto di indirizzo che l'assessore e il sindaco stanno preparando, si indica che l'atto deve essere modificato perché non sarebbe possibile riproporre il documento identico a quello impallinato a Sala delle Lapidi. Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Giancarlo Macaluso

