Almaviva, gelo da Ita: «A Palermo servono pochi dei 221 lavoratori licenziati»

Solo poche decine dei 221 lavoratori di Covisian potrebbero essere assunti per completare l’organico del servizio clienti che Ita Airways ha realizzato a Roma. A illustrare la posizione della ex compagnia di bandiera è stato il presidente della società, Alfredo Altavilla, che ieri pomeriggio (9 maggio) è stato ascoltato alla Camera durante la riunione congiunta delle commissioni Lavoro e Trasporti della Camera. Lo scrive Fabio Geraci sul Giornale di Sicilia in edicola oggi.

«Ribadiamo la disponibilità ad assumere a Palermo risorse provenienti da Covisian per la nostra struttura - ha detto Altavilla - attivando una modalità di smart working. Il nostro organico su Roma è stato già completato, quindi parliamo di una possibilità nell’immediato di poche decine di unità ma siamo impegnati su un arco di tempo coerente ad aumentare i posti in base al nostro piano industriale. Sappiamo che non è la soluzione ma questo problema è stato creato da chi si è assunto l’onere di assumere 543 persone senza avere commesse alle spalle. Non possiamo assumerci noi l’onere».

