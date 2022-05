Palermo, Carmelo Miceli del Pd: «C'è chi cerca candidati fra gli ex lavoratori Almaviva»

«Apprendo che diversi partiti starebbero cercando di candidare al Consiglio comunale di Palermo alcuni ex lavoratori Almaviva. Chiedo a tutti i movimenti e partiti, a partire dal mio Partito Democratico, di essere solidali con queste lavoratrici e con questi lavoratori senza provare ad avere in cambio nulla. La solidarietà per un voto o una candidatura non è solidarietà. È miseria, vergogna. mortificazione». Lo dice Carmelo Miceli, deputato del Pd e candidato al Consiglio comunale di Palermo.

© Riproduzione riservata