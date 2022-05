Palermo, Orlando e Betta accolgono al Massimo i procuratori generali di 46 Stati

Oggi pomeriggio, 4 maggio, alle 18 i Procuratori generali di 46 stati delle delegazioni dei Paesi del Consiglio d'Europa, dei Paesi osservatori del Consiglio d'Europa e dei Paesi del Mediterraneo saranno accolti al Teatro Massimo dal sindaco Leoluca Orlando e dal Sovrintendente Marco Betta, un'iniziativa fortemente voluta dall'amministrazione comunale, dalla Città Metropolitana e dalla Fondazione Teatro Massimo.

La presenza dei Procuratori generali in città si inserisce nell'ambito della prima conferenza internazionale, promossa dalla Procura Generale della Corte di Cassazione, dal Ministero degli Esteri e dal Ministero della Giustizia, che si svolgerà domani e venerdì e che li vedrà protagonisti di una due giorni in cui si discuterà della tutela dei diritti della persona e delle sfide comuni in tema di protezione dei diritti umani. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella chiuderà i lavori.

“E’ un ulteriore evento di enorme rilevanza internazionale e la città di Palermo accoglie questa autorevolissima presenza al Teatro Massimo per una splendida edizione di Tosca di Giacomo Puccini e domani con il saluto istituzionale ad apertura dei lavori”, afferma il sindaco Leoluca Orlando. "La città di Palermo - aggiunge - attende con grande rispetto e gratitudine la presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella a chiusura dei lavori nell'Aula Bunker a pochi giorni dal trentennale delle stragi del 1992".

"Il Teatro Massimo accoglie i delegati della prima Conferenza internazionale dei Procuratori Generali provenienti da 46 Stati aderenti al Consiglio di Europa. Un evento di importanza internazionale. I teatri non sono solo promotori e custodi della grande eredità artistica della musica ma anche centri del percorso civile della società. L’arte sveglia le coscienze e ci ricorda e ci rappresenta sempre i valori più alti e profondi del senso di libertà e giustizia dell’umanità. Sono felice che questo evento accada con un'opera come Tosca, che denuncia le violenze del potere", afferma il sovrintendente Marco Betta.

Venerdì 6 maggio alle ore 12 il sindaco Leoluca Orlando accoglierà nella sede istituzionale di Palazzo delle Aquile Marija Pejčinović Burić, Segretario Generale del Consiglio di Europa.

