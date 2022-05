Lo skipper sulla barca dell'ex sindaco di Palermo, Cammarata assolto dall'accusa di truffa

La Corte di appello di Caltanissetta, presieduta da Pasqua Seminara, ha assolto in un processo di revisione l'ex sindaco di Palermo Diego Cammarata, imputato di una truffa che gli era costata una condanna definitiva a due anni per la vicenda dello skipper (un operaio dipendente di una società partecipata del Comune) utilizzato nella sua barca privata. Contro la sentenza, passata in giudicato a febbraio 2017, avevano proposto ricorso per revisione i legali dell'ex primo cittadino di Forza Italia. I giudici hanno accolto oggi il ricorso degli avvocati Fabrizio Lanzarone e Giovanni Rizzuti, scagionando l'ex sindaco per non avere commesso il fatto. Cammarata era stato ritenuto colpevole di truffa (e in primo gradio anche dall'abuso d'ufficio, caduto in appello), assieme all'operaio, Franco Alioto, che aveva avuto un anno e tre mesi e che non aveva fatto istanza di revisione. Per lui dunque la sentenza continua a essere valida.

A inguaiare l'esponente azzurro era stata la trasmissione di Mediaset Striscia la notizia: una serie di servizi televisivi avevano evidenziato come Cammarata avesse utilizzato consapevolmente, nell'orario di lavoro, Alioto - giardiniere in servizio a Casa Natura, nel parco della Favorita - come marinaio della barca intestata ai figli, Molla 2, facendogliela anche affittare a diportisti occasionali. Per ottenere la revisione gli avvocati Rizzuti e Lanzarone avevano però ottenuto di far deporre un teste, l'assicuratore Arturo Filippone, il cui verbale di dichiarazioni non era finito negli atti del processo di merito. Filippone aveva detto - e lo ha ribadito in aula a Caltanissetta - che Cammarata si informava sempre circa i turni di lavoro di Alioto e che si raccomandava di non impiegarlo per servizi privati mentre era occupato con la Gesip, una società oggi fallita che gestiva alcuni lavori per conto del Comune di Palermo. Circostanza valutata come "prova nuova" che aveva consentito di riaprire il giudizio e che poi era stata confermata da altri testimoni. Fino all'assoluzione di oggi.

«Finalmente la sentenza che assolve Diego Cammarata fa chiarezza dopo tante mistificazioni». Cosi il coordinatore regionale di Forza Italia in Sicilia, Gianfranco Miccichè, in merito all’assoluzione dell’ex sindaco di Palermo, Diego Cammarata, imputato di truffa per la vicenda dello skipper. “Era chiaro fin dall’inizio come Diego fosse stato tratto in inganno e fosse estraneo alle assenze dell’operaio del Comune dal posto di lavoro. Nessuno potrà restituirgli la serenità perduta in questi anni, trascorsi prima a difendersi da un’accusa ingiusta e poi a patire una condanna ingiustificabile», conclude Miccichè.

