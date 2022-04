Salvini: a Palermo chiudiamo uniti sulle elezioni comunali, poi le regionali

«Ci sono le elezioni comunali a metà giugno e poi le regionali a novembre e marzo. Io direi chiudiamo con coalizioni compatte le elezioni del 12 giugno e poi ragioniamo di tutto il resto. Una cosa per volta». Così il leader della Lega, Matteo Salvini rispondendo a una domanda sulla richiesta di Fratelli d’Italia di discutere, contemporaneamente e subito, delle regionali in Sicilia previste in autunno per cui il partito di Giorgia Meloni insiste a ’blindarè la ricandidatura del governatore Nello Musumeci e di conseguenza sbloccare il nodo sui candidati sindaco a Palermo.

Quindi ha ribadito: «Iniziamo a trovare candidati unitari. Oggi FdI va da sola in diverse città: a Parma, Viterbo, Catanzaro, Jesolo, Palermo. Scegliamo l’unità del centrodestra, vinciamo le comunali e dal giorno dopo chiudiamo tutte le regionali che ci sono nel 2023».

© Riproduzione riservata